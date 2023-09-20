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        Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Ağustos-15 Eylül döneminde çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:56
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        Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Ağustos-15 Eylül döneminde çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı.

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri tarihlerinde yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 106 şüpheliyi yakaladı.

        Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 7 tabanca, av tüfeği, bıçak ve silahlara ait fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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