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        Antalya'da ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteği verilecek

        Antalya'da ilk kez üniversite eğitimi görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere 8 ay boyunca aylık 1000 lira eğitim desteği verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:38
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        Antalya'da ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteği verilecek
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        Antalya'da ilk kez üniversite eğitimi görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere 8 ay boyunca aylık 1000 lira eğitim desteği verilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde eğitim desteği alabilecek.

        Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyi sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak, ​​​​​​​"Üniversiteyi kazanan ve Antalya’da ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 8 bin lira eğitim desteği veriyoruz. Her zaman geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, eğitime destek olmaya devam ediyoruz." dedi.

        Öğrenciler, eğitim desteğine 19 Eylül- 4 Ekim tarihlerinde online başvuru yapılabilecek.

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