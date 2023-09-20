Antalya'da ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteği verilecek

Antalya'da ilk kez üniversite eğitimi görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere 8 ay boyunca aylık 1000 lira eğitim desteği verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde eğitim desteği alabilecek.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyi sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak, ​​​​​​​"Üniversiteyi kazanan ve Antalya’da ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 8 bin lira eğitim desteği veriyoruz. Her zaman geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, eğitime destek olmaya devam ediyoruz." dedi.

Öğrenciler, eğitim desteğine 19 Eylül- 4 Ekim tarihlerinde online başvuru yapılabilecek.