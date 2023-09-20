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        ATSO Başkanı Ali Bahar: "OVP'yi yüzde 100 destekliyoruz"

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Orta Vadeli Programı desteklediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 18:06 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:11
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        ATSO Başkanı Ali Bahar: "OVP'yi yüzde 100 destekliyoruz"
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Orta Vadeli Programı desteklediklerini bildirdi.

        ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) düzenlediği toplantıya katılan Bahar, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek gerektiğini belirtti.

        ABD ve batı ülkelerinin Çin'den yaptıkları tedariği başka ülkelere kaydırmaya çalıştıklarını, bu ülkelerden birisinin de Türkiye olduğuna dikkati çeken Bahar, bu durumun yatırımcılara fırsat sunduğunu vurguladı.

        Türkiye ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Bahar, "Bizim ülke olarak sanayi öncülüğünde büyümeye ihtiyacımız var. Aylardır hepimiz yüksek sesle diyoruz ki, finansman. Enerji ve işgücü maliyetleri kat kat arttı. Bunu fiyatlarımıza tam olarak yansıtamadık. Buna karşılık sürekli olarak finansman ihtiyacından bahsettik. Neyse ki, son aylarda sanayicinin sesi duyuldu ve finansman kanalları yeniden açılmaya başladı, KGF limitleri ve krediler artırıldı." ifadelerini kullandı.

        Hükümetin açıkladığı olduğu Orta Vadeli Programı (OVP) önemsediklerinin altını çizen Bahar, şunları kaydetti:

        "OVP, istişare ile gerçekleştirildi. Türkiye’nin bütün coğrafyasını yansıtacak şekilde dile getirildi. Bu yüzden OVP’yi şu anki açıklamış haliyle yüzde 100 destekliyoruz. Tarım ve gıda konusunu sanayi gibi stratejik buluyoruz. Bunun disiplinle uygulanması konusunda da tüm odalar olarak bir irade koymamız gerektiğinin farkındayız. Biz ATSO olarak bu iradeyi muhakkak yerine getiriyoruz."

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