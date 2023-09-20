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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 20:30 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:39
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri
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        Salon:Antalya

        Hakemler:Jan Baloun (Çekya), Nir Meirson (İsrail) Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)

        Antalya Toroslar Basketbol: Niray Aral, Bone 20, Gunesh Karaoğlan 8, Gonca Karataş 2, Arzu Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 12, Delic 4, Henderson 20, Helin Boybeyi

        Sportiva Azoris Hotels: Tamutyte 4, Monique Soares Pereira 6, Vargas 7, Carvalheira 12, Serranho 2, Ferreira, Warren 13, Mariana Pereira, Carregosa 5

        1. Periyot: 21-7

        Devre: 27-24

        3. Periyot: 45-34

        ANTALYA

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