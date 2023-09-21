Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin kaçak sigara ve elektronik sigara sattığını belirledi.

Şüphelilerin Kepez ve Manavgat ilçelerindeki adreslerinde 53 bin 760 doldurulmuş makaron, 18 bin 600 boş makaron, 357 paket gümrük kaçağı sigara, 103 elektronik sigara, 77 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 110 elektronik sigara kiti ile 353 kaçak parfüm ele geçirildi.

Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.