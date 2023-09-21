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        "Antalya Darı Çalıştayı" yapıldı

        Antalya'da düzenlenen darı çalıştayında, bu bitkinin sağlığa faydaları, olumsuz iklim koşullarına uygunluğu ile alternatif olabileceği konularında değerlendirmeler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:45
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        "Antalya Darı Çalıştayı" yapıldı
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        Antalya'da düzenlenen darı çalıştayında, bu bitkinin sağlığa faydaları, olumsuz iklim koşullarına uygunluğu ile alternatif olabileceği konularında değerlendirmeler yapıldı.

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde (BATEM) "Antalya Darı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 2023'ün "Uluslararası Darı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla buğday, mısır, pirinç gibi tahıllara darının alternatif ürün oluşturulması için gerçekleştirilen çalıştayda, darının beslenme ve insan sağlığına faydaları, olumsuz ve değişen iklim koşullarında ekime uygunluğu ve alternatif olabileceği konusunda sunumlar yapıldı.

        FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığından katılan yetkililer ile bilim insanları, darının üretimini teşvik etmenin yanı sıra üreticiler ve tüketiciler için sürdürülebilir pazarlama fırsatlarını değerlendirdi.

        BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, çalıştayda, enstitülerinin 1930'lu yıllarda kurulduğunu ve önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

        Darının üretiminin yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması için çalıştayın önemine işaret eden Ünlü, darı ile mısırın karıştırılabildiğini ifade etti.

        Darıyla ilgili farkındalık çalışmalarına Antalya'dan start verildiğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

        "İzmir ve Ankara'da da programlar olacak. Darı diğer tahıl ürünlerine karşı biraz daha alternatif olabilen bir ürün. BATEM olarak uzun yıllardır darı üzerine çalışmalar yürüttük. Darı türlerinden olan sorgum türünde 11 çeşidimiz var. Dünyada pandemi ve tahıl krizlerini yaşadık. FAO, 2023'ü darı yılı ilan ederek güzel iş yaptı. Darı, ekilmeyen, az ekimi olan kurak yerlerde üretilebilecek, ilerde çıkabilecek gıda krizlerine karşı tahıl, buğday, arpa, mısırın yerine alternatif kullanılabilecek bir ürün. Darının, buğday ve pirince göre proteini 1,5, mineral bakımından 3, lif açısından 8 kat daha fazla. Çölyak ve glütensiz beslenenler için önemli bir bitki."

        - "Darı, verimsiz topraklarda yetişebiliyor"

        FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da darının gıda güvenliği açısından ne kadar önemli, yetiştiriciliğinin diğer tahıllara göre kolay ve kuraklığa dayanıklı bitki olduğunu anlatmak için FAO olarak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        BATEM ile çalıştıklarına değinen Selışık, "Darı yıllardır hayvancılıkta yemin ve bozanın ham maddesini oluşturuyordu, çok yaygın bir bitki değildi. Daha az su tüketiyor, verimsiz topraklarda yetişebiliyor. Afrika, Çin ve Hindistan'da yetişiyor. Büyük topluluğun kalori protein kaynağı açısından önemli bir bitki. Türkiye'de üretilen farklı tipteki darıların özelliklerinin analizini yaptık. Bunun sofralara girebilmesi için çalışma yapıyoruz. Araştırmaların sonuçlarını paylaşacağız. Küçük aile işletmeleri için alternatif ürün." diye konuştu.

        Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da küresel iklim değişikliğine karşı ürün çeşitliliğini korumak gerektiğine dikkati çekerek, darı üzerine yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

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