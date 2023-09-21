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        GÜNCELLEME - Antalya'da eritmeye çalıştığı top mermisi patlayan hurdacı öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde eritmeye çalıştığı top mermisinin patlaması sonucu hurdacı öldü, kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:08
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        GÜNCELLEME - Antalya'da eritmeye çalıştığı top mermisi patlayan hurdacı öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde eritmeye çalıştığı top mermisinin patlaması sonucu hurdacı öldü, kızı yaralandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde patlama meydana geldiği belirtildi.

        Patlamanın, hurdacılık yaptığı tespit edilen ve herhangi suç kaydı olmayan E.D'nin bulduğu top mermisini eritmeye çalışması nedeniyle meydana geldiği, olayda E.D'nin hayatını kaybettiği, kızı Z.D.'nin ise yaralandığı bildirildi.

        Hayatını kaybeden E.D.'nin eşi H.D. ile başından yaralanan ve hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilen 8 yaşındaki kızı Z.D. ve yakınları adlı tıpa gelerek cenazeyi teslim aldı.

        Gözyaşlarıyla teslim alınan E.D'nin cenazesi memleketi Gaziantep'e götürüldü.

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