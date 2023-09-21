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        Antalya'da 7. Yöreler Renkler Festivali düzenlenecek

        Antalya'da 7. Yöreler Renkler Festivali, 25 Eylül-1 Ekim'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:32
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        Antalya'da 7. Yöreler Renkler Festivali düzenlenecek
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        Antalya'da 7. Yöreler Renkler Festivali, 25 Eylül-1 Ekim'de yapılacak.

        Muratpaşa Belediyesi ve 72 yöre, kültür, hemşehri, yardım ve dayanışma derneklerinin iş birliğiyle hayata geçirilen festival, "Türkiye'miz hepimizin" sloganıyla gerçekleştirilecek.

        Bir hafta sürecek festival, Türkiye'nin dört bir yanında yaşatılan kültürel değerleri ve gelenekleri Antalya'da buluşturacak.

        Festivalin açılışı, "İç Anadolu" gecesinde Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın konseriyle yapılacak. Festivalde katılımcılar, kurulan stantlarda yörelerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtma imkanı bulacak.

        Festival kapsamında 7 gün boyunca Türkiye'nin 7 bölgesine özgü konser programları, dans gösterileri ve kültürel programlar sahnelenecek.

        Festival, Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu 7 dernek tarafından organize edilecek "Komşu Ülkeler Gecesi" ile son bulacak.

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