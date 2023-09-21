Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile evinde karşılaşacak Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 21.09.2023 - 23:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:37
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile evinde karşılaşacak Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı.
Akdeniz ekibi, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.