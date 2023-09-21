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        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile evinde karşılaşacak Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 23:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:37
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        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile evinde karşılaşacak Bitexen Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı.

        Akdeniz ekibi, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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