Finike Kaymakamı Çelik'e Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Örsi'den ziyaret
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Gergely Örsi ziyaret etti.
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Gergely Örsi ziyaret etti.
Ziyarette Örsi'ye Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de eşlik etti.
Çelik, gazetecilere, Finike ile Budapeşte 2. Bölge Belediyesi arasında kardeşlik protokolünün imzalandığını hatırlattı.
Çelik, iki farklı şehir ve kültürün birbiriyle etkileşime geçmesi ve güzel projeler üretmesi temennisinde bulundu.