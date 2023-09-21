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        Finike Kaymakamı Çelik'e Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Örsi'den ziyaret

        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Gergely Örsi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 23:37 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:40
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        Finike Kaymakamı Çelik'e Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Örsi'den ziyaret
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        Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Gergely Örsi ziyaret etti.

        Ziyarette Örsi'ye Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de eşlik etti.

        Çelik, gazetecilere, Finike ile Budapeşte 2. Bölge Belediyesi arasında kardeşlik protokolünün imzalandığını hatırlattı.

        Çelik, iki farklı şehir ve kültürün birbiriyle etkileşime geçmesi ve güzel projeler üretmesi temennisinde bulundu.

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