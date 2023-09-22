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        18. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 00:56 Güncelleme: 22.09.2023 - 01:14
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        18. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri başladı.

        Alanya Belediyesince Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, Daniela Simmons ve Atilla Şereftuğ But Jazz Grubu sahneye çıktı.

        Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği etkinliğin ilk gününün ikinci konserinde ise Elif Sanchez sahne aldı.

        Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'nın en güzel günlerinin yaşandığı bir ayda 18. Caz Festivali'nin startını verdiklerini söyledi.

        Festivale dünyanın bir çok yerinden gelen sanatçıların Kızılkule önünde sahne alarak şarkılarını seslendirdiğini anlatan Yücel, "Bugün İspanya, İsviçre, Fransa, Azerbaycan, İngiltere ve Türkiye'den sanatçılar burada sahne alıyor. Ben her zaman şunu söylüyorum, insanlar özgürce her daldan şarkılar dinleyebilir, söyleyebilir. Biz müziğin evrenselliğine her zaman inanıyoruz. Halkımızın mutluluğu ve huzuru için buna benzer etkinliklere imza attık, atmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Yücel, 4 gün boyunca sanatseverlerin müziğin keyfine varacaklarını kaydederek, yerli ve yabancı misafirlerin yanında Alanya halkına da en güzel şekilde bir festival gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

        İlçede 24 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, yarın Alafsar Rahimov - Balaban Meets Jazz Special Guest Elnur Huseynov ve Acantha Lang grupları sahneye çıkacak.

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