Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı "Gala Konser" ile yapıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Gala Konser" ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 02:12 Güncelleme: 22.09.2023 - 02:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı "Gala Konser" ile yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Gala Konser" ile sona erdi.

        Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki festivalin kapanışında, Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sopranolar Gülbin Günay, Nurdan Küçükekmekçi, Perihan Diana Nayır ve Feryal Türkoğlu, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenor Erdem Erdoğan ve bas Tuncay Kurtoğlu sahne aldı.

        Konseri, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Akın Ulutaş ile sanatseverler izledi.

        Sanatçılara sahnede, şef Tolga Atalay Ün yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

        Konserde, Çaykovski, Rahmaninov, Dvorak, Donizetti, Bizet, Puccini, Mozart ve Mascagni gibi ünlü bestecilerin seçkin eserleri seslendirildi.

        - "Olağanüstü bir kapanıştı"

        Festivalde gazetecilere açıklamalarda bulunan Tan Sağtürk, göreve geldikten kısa süre sonra Aspendos'ta sanatseverler ve sanatçılarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Aspendos'un önemli bir değer olduğunu vurgulayan Sağtürk, şöyle konuştu:

        "Festivallerimizi yıllardır burada düzenliyoruz. Bizim için Aspendos'umuz çok değerli. Bu festivale ilgi gerçekten yoğun oluyor, daha da yüksek olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl bu çıtayı geçebilecek bir planlama içerisine girdik. Bu tür festivaller özendirici oluyor. İlerleyen yıllarda hem sanatsal hem de kalite anlamında daha öteye taşıyabileceğimiz bir hale getireceğiz."

        Sanatçı Feryal Türkoğlu ise festivalin keyifli bir konser programıyla tamamlandığını belirterek, "Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse olağanüstü bir kapanıştı. Festivalimiz genel olarak çok güzel geçti. İnanılmaz bir ilgi vardı. Aspendos bizim için bir rüya, burada şarkı söylemek, seyircilerimizle olmak unutmaz bir anı. Bu akşam da öyleydi. Çok keyifliydi, şarkı söylemeye doyamadık." ifadelerini kullandı.

        Sanatçı Erdem Erdoğan, programa izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

        Aspendos'un atmosferinde sahne almanın özel olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Öncesinde çok heyecanlandık. Güzel bir geceydi. Çok hızlı geçti, bitti ve şimdiden özledik. İlgi de oldukça yoğundu, kalabalıktı. O enerji sahneye de çok yansıdı ve bizi de çok motive etti." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        1 puan Tosun Paşa'dan!
        1 puan Tosun Paşa'dan!
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Belçika'da devleşti!
        Belçika'da devleşti!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"

        Benzer Haberler

        18. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı
        18. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı
        Finike Kaymakamı Çelik'e Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Örsi'den ziyar...
        Finike Kaymakamı Çelik'e Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Örsi'den ziyar...
        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalya'da 7. Yöreler Renkler Festivali düzenlenecek
        Antalya'da 7. Yöreler Renkler Festivali düzenlenecek
        "Antalya Darı Çalıştayı" yapıldı
        "Antalya Darı Çalıştayı" yapıldı
        Tüple ısıttığı top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitirdi (2)
        Tüple ısıttığı top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitirdi (2)