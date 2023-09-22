Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesinde yükseköğretim kalite kurulu dış değerlendirme süreci başladı

        Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan ilk 6 devlet üniversitesinden biri olan Akdeniz Üniversitesinde dış değerlendirme süreci başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Üniversitesinde yükseköğretim kalite kurulu dış değerlendirme süreci başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan ilk 6 devlet üniversitesinden biri olan Akdeniz Üniversitesinde dış değerlendirme süreci başlatıldı.

        Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, YÖKAK değerlendirme ekibi ile toplantı yaptı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker'in de katıldığı toplantıda, kalite güvence sistemi, kurumun stratejik hedefleri ve bu hedeflerin bölgesel-ulusal kalkınma hedefleri içerindeki yeri, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve idari süreçlerde kurumun yönetimsel yaklaşımı, sürekli iyileşme yaklaşımı ve bu kapsamda elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

        Toplantıda, üniversite senato ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşülerek kurumsal iç değerlendirme raporunun ardından kurumda yaşanan gelişmeler aktarıldı.

        Toplantının ardından, üniversitenin akademik ve idari birimleri ziyaret edilerek Ar-Ge kapsamındaki faaliyetler ve sürekli iyileşme süreci hakkında bilgi verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
        Antalya'da ayı ve ikiz yavrusunun sarp kayalıklara tırmanma çabası görüntül...
        Antalya'da ayı ve ikiz yavrusunun sarp kayalıklara tırmanma çabası görüntül...
        12. Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı
        12. Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı
        Antalya'daki 30 bin gıda işletmesine 1 ayda 45 bin denetim
        Antalya'daki 30 bin gıda işletmesine 1 ayda 45 bin denetim
        Ölümler tepki çekti: Yunus parkları derhal kapatılmalı
        Ölümler tepki çekti: Yunus parkları derhal kapatılmalı
        30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı "Gala Konser...
        30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı "Gala Konser...