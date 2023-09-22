Akdeniz Üniversitesinde yükseköğretim kalite kurulu dış değerlendirme süreci başladı Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan ilk 6 devlet üniversitesinden biri olan Akdeniz Üniversitesinde dış değerlendirme süreci başlatıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan ilk 6 devlet üniversitesinden biri olan Akdeniz Üniversitesinde dış değerlendirme süreci başlatıldı.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, YÖKAK değerlendirme ekibi ile toplantı yaptı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker'in de katıldığı toplantıda, kalite güvence sistemi, kurumun stratejik hedefleri ve bu hedeflerin bölgesel-ulusal kalkınma hedefleri içerindeki yeri, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve idari süreçlerde kurumun yönetimsel yaklaşımı, sürekli iyileşme yaklaşımı ve bu kapsamda elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

Toplantıda, üniversite senato ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşülerek kurumsal iç değerlendirme raporunun ardından kurumda yaşanan gelişmeler aktarıldı.

Toplantının ardından, üniversitenin akademik ve idari birimleri ziyaret edilerek Ar-Ge kapsamındaki faaliyetler ve sürekli iyileşme süreci hakkında bilgi verildi.