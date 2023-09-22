Kaş'ta Lengüme Köprüsü'nün temeli atıldı

Kaş ilçesinde Lengüme (Çamlıova) Köprüsü'nün temeli atıldı.

Çamlıova Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, köprünün yapımını Tarım ve Orman Bakanlığının üstlendiğini ifade etti.

Yerel seçimlerde taahhüt ettikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ulutaş, köprünün sahil yerleşimleri ile yaylaları birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından olduğunu kaydetti.

Karaçay Deresi'nin debisinin kış aylarında yükseldiğine dikkati çeken Ulutaş, yaylaya gidiş ve dönüşlerde vatandaşların yaşadıkları zorlukların köprü yapılmasıyla sona ereceğini vurguladı.

Yapımına başlanan 28 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğindeki Lengüme Köprüsü'nün, Çayköy, Çavdır, Sahil Palamut, Aklar ve Çamlıköy ile Çamlıova, Yayla Palamut, Başdargaz, Yuvacık ve Sütleğen mahallelerini birbirine bağlayacağı belirtildi.