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        ATSO Başkanı Bahar, Serik'te ziyaretlerde bulundu

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Serik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:38
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        ATSO Başkanı Bahar, Serik'te ziyaretlerde bulundu
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Serik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Bahar, Serik kaymakamı Cemal Şahin'i ziyaret etti.

        Bahar'a Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı da eşlik etti.

        Bahar, ardından odanın Serik temsilciliği binasında üyelerle buluştu.

        Bahar, burada yaptığı açıklamada, ATSO'nun sadece para alınan bir oda imajını yıkacaklarını, üyelerinin iyiliği için sıkı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Bahar, Serik'te organize sanayi bölgesi kurulması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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