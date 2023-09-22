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        Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:55 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:23
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        Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Hüseyin Bozkurt'un kullandığı 07 K 3086 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 V 8920 plakalı motosiklet, Karşıyaka Mahallesi'nde çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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