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        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:40
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        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin iş yerlerinde kaçak sigara sattığını belirledi.

        İş yerlerine yapılan operasyonda, 118 elektronik sigara, 15 bin doldurulmuş makaron, 310 paket kaçak sigara ve 20 kilogram tütün ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

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