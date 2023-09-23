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        Antalya'da 13. Phaselis Festivali başladı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde "Cumhuriyetin 100. yılı" temasıyla düzenlenen "13. Phaselis Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:52 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:52
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        Antalya'da 13. Phaselis Festivali başladı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde "Cumhuriyetin 100. yılı" temasıyla düzenlenen "13. Phaselis Festivali" başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Phaselis Kazı Başkanlığının destekleriyle Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfınca (KETAV) organize edilen festival, Phaselis Antik Kenti'nde sanatseverleri ağırladı.

        Ana teması "Cumhuriyetin 100. yılı" olan festivalin açılışında, Cumhuriyet Tangoları grubu sahne aldı.

        Şefliğini Hakan Şensoy'un yaptığı, solistler Ezgi Köker ve Teyfik Rodos, keman sanatçısı Can Özhan, Bandoneon sanatçısı Tolga Salman ve piyanist Toros Can sahne aldı.

        Konserde sanatçılar, Cumhuriyet sonrası Türk bestekarlarının yazdıkları eserleri seslendirdi.

        Festivalde konuşan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, festivali sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Festivalin ilçenin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayan Solmaz, "İlçemizde sanat ve tarihin buluştuğu, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına atfen 13'üncüsünü düzenlediğimiz festivalimiz bölgemizde turizmin sadece deniz, kum ve güneş ile kalmadığının bir göstergesidir. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da festivalde sanat ve tarihin buluştuğunu söyleyerek destek verenlere teşekkür etti.

        Topaloğlu, festivalin ilçe tanıtımına katkıda bulunduğunu ve çok sayıda yabancı misafiri de ağırladığını kaydetti.

        Festival, UNESCO 2023 Aşık Veysel yılı olması dolayısıyla bugün Anadolu ezgilerinin Batı müziği enstrümanlarıyla buluştuğu "Anadolu Ozanları" konseriyle devam edecek.

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