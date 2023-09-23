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        Maça giden Serik Belediyespor Kulübünün otobüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, Serik Belediyespor Kulübü takım otobüsünün çarpıştığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:58 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:58
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        Maça giden Serik Belediyespor Kulübünün otobüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, Serik Belediyespor Kulübü takım otobüsünün çarpıştığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübünün Mustafa Çalışkan (33) idaresindeki takım otobüsü, bugün oynanacak Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor karşılaşması için polis eşliğinde İsmail Oğan stadyumuna giderken Antalya - Alanya kara yolu Gedik Kavşağı'nda Ahmet Nizam (20) idaresindeki 07 YN 349 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nizam, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Otobüste bulunan 25 futbolcu ve teknik ekip kazada yara almadı. Sporcular kaza yerine gelen başka bir araçla İsmail Oğan Stadyumu'na götürüldü.

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