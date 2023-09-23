Alanya'da yerleşik Hollandalı evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Hollanda uyruklu adam evinde hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Hollanda uyruklu adam evinde hayatını kaybetti.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Hollanda uyruklu Gerardus Martinus Johannes Foolen (71), arkadaşı tarafından yatak odasında hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Foolen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin incelemelerinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.