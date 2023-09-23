Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Van de Streek, Larsson, Buksa
Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Bola (Dk. 45 Soner Gönül), Tait, Emre Kılınç, Osman Çelik, Ntcham, Holse, Dimata
Goller: Dk. 10 ve 18 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Bünyamin Balcı, Dk. 45 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
ANTALYA