Antalya'da otomobilin çarptığı 2 bisikletli yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin çarptığı 2 bisiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin çarptığı 2 bisiklet sürücüsü yaralandı.
Yasin B. (32) idaresindeki 48 ADC 605 plakalı otomobil, Kaş istikametinden Muğla'nın Fethiye ilçesine doğru bisikletleriyle ilerleyen Belarus uyruklu Mikhail Biasedzin (38) ve Viktorya Kalausava'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.