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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 22:00 Güncelleme: 23.09.2023 - 22:00
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Safuri), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt), Van de Streek (Dk. 90+2 Bytyqi), Larsson (Dk 90+2 Bahadır Öztürk), Buksa

        Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru (Dk. 79 Schindler), Drongelen, Satka, Bola (Dk. 45 Soner Gönül), Tait (Dk. 79 Ercan Kara), Emre Kılınç (Dk. 65 Fofana), Osman Çelik, Ntcham (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Holse, Dimata

        Goller: Dk. 10 ve 18 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 15 Bünyamin Balcı, Dk. 45 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor), Dk. 90+2 Dimata (Yılport Samsunspor)

        ANTALYA

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