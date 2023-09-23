Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Safuri), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt), Van de Streek (Dk. 90+2 Bytyqi), Larsson (Dk 90+2 Bahadır Öztürk), Buksa
Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru (Dk. 79 Schindler), Drongelen, Satka, Bola (Dk. 45 Soner Gönül), Tait (Dk. 79 Ercan Kara), Emre Kılınç (Dk. 65 Fofana), Osman Çelik, Ntcham (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Holse, Dimata
Goller: Dk. 10 ve 18 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Bünyamin Balcı, Dk. 45 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor), Dk. 90+2 Dimata (Yılport Samsunspor)
ANTALYA