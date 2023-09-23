"Mariinsky Tiyatro Orkestrası" Aspendos'ta sahne alacak Yaklaşık 240 yıllık tarihiyle Rusya'nın en köklü orkestralarından olan "Mariinsky Tiyatro Orkestrası", 8 Ekim'de Aspendos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Yaklaşık 240 yıllık tarihiyle Rusya'nın en köklü orkestralarından olan "Mariinsky Tiyatro Orkestrası", 8 Ekim'de Aspendos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 240 yıllık köklü tarihiyle dünyanın en önde gelen sanat kurumlarından biri olan Mariinsky Tiyatro Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak sahneye çıkıyor.

Mariinsky Tiyatro Orkestrası binlerce kişiden oluşan dev sanatçı kadrosuyla dünyanın en büyük opera, bale oluşumlarından biri.

Tarihinde sayısız ödül, CD kaydı bulunan Mariinsky, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 5 ayrı opera ve konser salonunda faaliyet gösteriyor.

- Antalya, Ankara ve İstanbul'da konser

Orkestra, Türkiye turnesi kapsamında Antalya Aspendos'ta 8 Ekim, Ankara CSO Konser Salonu'nda 10 Ekim ve İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu 11 Ekim'de konser gerçekleştirecek. Orkestra, her şehirde farklı bir repertuarla yer alacak.

Aspendos konserinde müzik tarihinin en sevilen popüler başyapıtlarından oluşan özel bir repertuar yer alırken, Ankara konseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarının katılımıyla gerçekleşecek.

İstanbul konseri ise orkestra şefleri Valery Gergiev'in özel isteği üzerine 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ithaf edilecek.

- Dünyanın en çok ilgi gören orkestra şefi Gergiev

Uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük orkestraları ve opera evlerinin müzik direktörlüğünü üstlenen Valery Gergiev, uluslararası sahnelerin en çok ilgi duyduğu müzisyenlerin başında geliyor. Valery Gergiev, her sezon gerçekleştirdiği 200'den fazla konser ile bu rekoru taşıyan tek orkestra şefi.