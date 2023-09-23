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        Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen Bitexen Antalyaspor'un teknik sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, sergiledikleri futbolun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 22:57 Güncelleme: 23.09.2023 - 22:57
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        Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen Bitexen Antalyaspor'un teknik sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, sergiledikleri futbolun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

        Tralhao, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti trafik kazasında aile üyeleri yaralanan futbolcuları Naldo'ya armağan etmek istediklerini kaydetti.

        Samsunspor'un organize ve iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu bildiklerini ifade eden Tralhao, "Antalyaspor olarak sezon başladığından bu yana bir sürece inandık. Bu süreç içerisinde inşa etmeye çalıştığımız kimliğimize, DNA'mıza inanarak çalışmalarımızı sürdürdük. Başlangıçtan bu yana 'Detaylara çalışıp maç kazanmaya başlayacağız.' dedik. Galibiyetten ve oyundan tatmin olduğumuzu söyleyebilirim. Antalyaspor daha fazla galibiyet alacaktır. İyi oyun ve yeni kimliğiyle maç kazanmaya devam edecektir." dedi.

        Türkiye'de mücadeleci ve zor bir lig olduğuna işaret eden Tralhao, "Bu tarz liglerde herkes çok çabuk sonuç almak istiyor. Futboldan çok sonuca odaklanılıyor. İnandığımız yolda devam ettiğimiz sürece herkesin beklediği sonuçları istikrarlı bir şekilde alacağımızı biliyoruz. Bu yolda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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