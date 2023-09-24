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        Tropikal meyve üreticileri, daha az su ve bakım isteyen papayayı sevdi

        MUSTAFA KURT/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tropikal meyve üretiminde zengin ürün çeşitliliğine sahip Antalya'da, ana vatanı Güney Meksika ve Orta Amerika olan papayanın da üretim alanı genişliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:01
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        Tropikal meyve üreticileri, daha az su ve bakım isteyen papayayı sevdi
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        MUSTAFA KURT/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tropikal meyve üretiminde zengin ürün çeşitliliğine sahip Antalya'da, ana vatanı Güney Meksika ve Orta Amerika olan papayanın da üretim alanı genişliyor.

        Ekonomik açıdan üreticisinin yüzünü güldüren tropikal meyveler muz, avokado, mango, ejder meyvesi ve passifloraya papaya da eklendi.

        Yoğun olarak Alanya ilçesinde yetiştirilen papaya, ticari değerinin artmasıyla daha geniş alanlara yayılıyor. Bakımının kolay olması ve daha az su istemesi ile üreticilerin tercihi arasında yer alan papayada üretim alanının birkaç yıl içerisinde bin dekara ulaşması hedefleniyor.

        Görünüşü kavuna benzeyen, turuncu renkte, egzotik ve tatlı bir meyve olan papaya, tüketiciler tarafından da beğeniliyor.

        Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine, ilçede papaya ekim alanının 600 dekara ulaştığını söyledi.

        Son 2 yıldır hem üreticilerin hem de tüketicilerin papayaya ilgisinin arttığına işaret eden Göktepe, şöyle konuştu:

        "Daha az su istiyor ve bakımı kolay. Dikildiği ilk yıldan itibaren verim alınabiliyor ve yılın her döneminde meyve veriyor. Muz yetiştiren üretici, bir bölümünde papaya da yetiştirebiliyor. Biz de papaya üretimini önemsiyoruz. Sağlık açısından da son derece önemli. İçerisindeki parafin maddesi, bağırsağın çalışmasını sağlıyor. C, D ve E vitamini açısından da zengin bir meyve. Üretimine başlamadan önce yaptığımız araştırmalara dayanarak bunları söylüyoruz."

        Göktepe, papayanın örtü altında yetişen bir ürün olduğunu, dönüme 100 fidan dikilebildiğini belirterek, su, elektrik, işçilik gibi maliyetlerinin ise diğer ürünlere göre daha az olduğunu aktardı.

        - "Papaya, tüketici tarafından sevildi"

        Papaya üreticisi Saadettin Koç da üç yıldır papaya ekimi yaptığını söyledi.

        Tüketicinin de papayayı sevdiğini, ürünün ciddi talep gördüğünü ifade eden Koç, "İlçemizde çok sayıda yerleşik yabancı var. Papaya meyvesini çok iyi biliyorlar, sağlık açısından da yararlı olduğunu söyleyerek, alıyorlar. Üretici olarak durumdan memnunuz." dedi.

        Tropikal meyve ihracatı yapan Mert Tarım'ın Genel Müdürü Ufuk Güngör, tropikal meyve gelirinin geleneksel ürünlere göre daha yüksek olduğunu söyledi.

        Kentteki tropikal ürün çeşitliliğinin talep doğrultusunda arttığına işaret eden Güngör, "Papaya da raflara yeni giren bir ürün. Tüketici tarafından sevildi. Üretimi de buna göre daha da artacaktır." dedi.

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