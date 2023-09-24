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        12. Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da sona erdi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:05
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        12. Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da sona erdi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu tamamlandı.

        Kemer Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğünün destekleriyle Uzunetap platformu tarafından organize edilen maratona, 125'i yabancı 400 sporcu katıldı.

        Tarihi Likya Yolu'ndaki parkurda yarışan sporcular, 20, 37 ve 57 kilometrelik LYUM etaplarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Kadınlarda 57 kilometre kategorisinde Viktoria Melnikova, 37 kilometrede Svetlana Zakhvtaeva, 20 kilometrede Hülya Kıvrak birincilik elde etti.

        Erkeklerde 57 kilometrede Stefan Cortali, 37 kilometrede Przemyslaw Gorak, 20 kilometrede Lurii Kloptsov birinci oldu.

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