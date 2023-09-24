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        Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:31
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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