Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte dünkü Yılport Samsunspor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncu grubu, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, İstanbulspor maçının hazırlıklarına bir günlük izinin ardından salı günü devam edecek.