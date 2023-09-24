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        Otomobil tutkunları Antalya'daki festivalde buluştu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Antalya Otomobil Festivali'nde 1500 otomobil tutkunu bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:43
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        Otomobil tutkunları Antalya'daki festivalde buluştu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Antalya Otomobil Festivali'nde 1500 otomobil tutkunu bir araya geldi.

        Kepez Belediyesi tarafından, Dokumapark'ta düzenlenen festivalde klasik, modifiyeli, off-road, motor ve drift araçları yer aldı.

        Off-road gösterileriyle başlayan etkinlikte, çeşitli yarışlar yapılarak en beğenilen araçlar seçildi. 29 ilden yaklaşık 1500 aracın yer aldığı festivalde katılımcılar, motor ve drift araç pilotlarının gösterilerini izledi.

        Etkinlik kapsamında, eski Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikasının pamuk ambarı bölümünün dönüştürüldüğü Antalya Araba Müzesi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

        Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, programda yaptığı konuşmada, festivale olan ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Antalya'da on binlerce gencin festival alanını doldurduğunu aktaran Tütüncü, "Festivalimizde birbirinden renkli etkinlikler yer alıyor. Otomobil sporlarıyla ilgili tüm unsurlar burada temsil ediliyor. Gençlerimiz yasal zeminde, denetimli alanlarda tutkularını sergiliyor." dedi.

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