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        Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki lig maçının kadrosuna göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:22 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:22
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        Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki lig maçının kadrosuna göre ilk 11’de üç değişikliğe gitti.

        Teknik direktör Kartal, Bitexen Antalyaspor karşılanmasının ilk 11'inde yer alan ancak Alanyaspor kadrosuna teknik heyet kararıyla alınmayan Serdar Aziz ve Miha Zajc ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yerine, İsmail Yüksek, Dijiku, İrfan Can'a forma verdi.

        İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'ini sahaya sürdü.

        Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo oturdu.

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise ligde bir önceki Kasımpaşa maçının kadrosuna göre sadece kaleci değişikliğine gitti. Erdoğan, kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın yerine Yusuf Karagöz'e görev verdi.

        Erdoğan'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i; Yusuf Karagöz, Antonio Augusto, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard Coelho, Nicolas Janvier, Barbadas Novais, Efecan Karaca, Carlos Eduardo vöe Sergio Cordova'dan oluştu.

        Öte yandan Alanyasporlu futbolcular, sahaya "23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası"na ilişkin kutlama pankartıyla çıktı.

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