Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier, Efecan Karaca, Eduardo, Novais, Cordova
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Gol: Dk. 43 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 21 Dzeko, Dk. 34 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 40 Coelho (Corendon Alanyaspor)
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