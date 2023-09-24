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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:56 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:56
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

        Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto (Dk. 80 Anderson Silva), Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier, Efecan Karaca, Eduardo (Dk. 68 Oğuz Aydın), Novais (Dk. 73 Hadergjonaj), Cordova

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 78 Batshuayi), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş), Szymanski (Dk. 88 Samet Akaydın), Tadic (Dk. 78 Kent), Dzeko (Dk. 78 Oosterwolde)

        Gol: Dk. 43 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

        Kırmızı kart: Dk. 59 Ömer Erdoğan (teknik direktör) (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Dzeko, Dk. 34 İrfan Can Kahveci, Dk. 66 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 75 Tadic, Dk. 85 Batshuayi, Dk. 88 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 40 Coelho, Dk. 90+6 Anderson Silva (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

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