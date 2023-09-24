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        Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:56 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:56
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        Fenerbahçe liderliğini sürdürdü
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü.

        Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.

        Ligde çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, 15 puanla zirvedeki yerini korudu.

        - Fenerbahçe'den 12'de 12

        Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 12. resmi maçı da galibiyetle tamamladı.

        Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini galibiyetle tamamladı.

        Bu maçlarda 33 gol atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalesinde sadece 8 gol gördü.

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