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        Antalya'da düzenlenen "Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları" tamamlandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 15 teknenin katıldığı Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:27 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:45
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        Antalya'da düzenlenen "Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları" tamamlandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 15 teknenin katıldığı Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

        Kemer Belediyesi Yat Yelken Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar tamamlandı.

        Yarışlarda genel klasmanda Ahmet As ve ekibi, destek A kategorisinde Yiğit Akdeniz ve ekibi, B kategorisinde Fırat Yılmaz ve ekibi, C kategorisinde ise Ahmet As ve ekibi birinci oldu.

        G-Marina'da düzenlenen ödül törenine, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna, Kemer Belediyesi Yat Yelken Spor Kulübü Onursal Başkanı Nurettin Erhuy, Yat Yelken Spor Kulübü Başkanı Orhan Yeşilli ve yönetim kurulu üyeleri ile sporcular katıldı.

        Likya tarihinin en önemli kentlerinden olan Phaselis'in yaban gülünü hatırlatmak, Fransızlara ait savaş gemisi olan Paris 2'yi batıran Mustafa Ertuğrul Aker'i anmak için düzenlenen yarışlarda dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.

        Belediye başkanı Topaloğlu, törende, Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları'nın Kemer turizmi ve denizciliği anlamında büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

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