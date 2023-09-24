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        Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bazı noktalarda daha iyi oynamaları halinde skorun farklı olacağını ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 23:15 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:15
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        Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bazı noktalarda daha iyi oynamaları halinde skorun farklı olacağını ileri sürdü.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Alanyaspor'un bu sezon önemli ve iyi transferler yapan güçlü bir takım olduğunu ifade etti.

        Baştan sona oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu vurgulayan Kartal, "İlk yarının son dakikasında İrfan'ın attığı gol ve öncesinde gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Özellikle ikinci yarıda da bunlar vardı. Biraz daha iyi şut atabilsek, final paslarını iyi kullanabilsek, 1-0 değil, 2-0 veya 3-0 kazanabilirdik." diye konuştu.

        Kartal, rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermediklerini, tüm istatistiklerde üstün olduklarını kaydetti.

        Hakemle ilgili serzenişinin nedenine yönelik soru üzerine ise Kartal, şunları söyledi:

        "Ben çalıştığım kulüplerde hemen hemen hiç hakem hakkında konuşmadım. Ancak bugün verilen kararları herkes gördü. Çok açık ve net. Yani göz göre göre... Benim takımımın, oyuncularımın vermiş olduğu mücadelenin, emeğin bir karşılığı olması lazım. Değil mi? Hepimiz vicdanlı, inançlı insanlarız. Onun için biraz da hakemlerimizin dikkat etmesini istiyorum. Objektif olsunlar. Neyi görüyorlarsa onu versinler. Ne varsa onu çalsınlar. Bize göre, ona göre değil. Hakemler herkese aynı olsun. Eşit olsunlar. Benim isyanım oydu. Çok fazla hakem hakkında konuşmayacağım. Herhalde bu konuyla ilgili yönetimimiz bir açıklama yapacaktır."

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