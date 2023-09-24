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        Alanya'da yamaç paraşütü kazasında turist öldü, pilot yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütünün ağaçlık alana düşmesi sonucu Belarus uyruklu turist öldü, pilot yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 23:48 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:00
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        Alanya'da yamaç paraşütü kazasında turist öldü, pilot yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütünün ağaçlık alana düşmesi sonucu Belarus uyruklu turist öldü, pilot yaralandı.

        Yamaç paraşütü pilotu A.Ş, Belarus uyruklu D.S. ile yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'den atlayış yaptı.

        Havada süzülen paraşütçüler, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belarus uyruklu turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan tandem pilotu da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansa ulaştırıldı. Pilot A.Ş, hastaneye kaldırıldı.

        D.S'nin cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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