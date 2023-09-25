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        Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukrayna turist hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 01:30 Güncelleme: 25.09.2023 - 01:30
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        Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukrayna turist hayatını kaybetti.

        H.G'nin (53) kullandığı 07 ZCG 55 plakalı otomobil, Avsallar Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ukraynalı turist Pavlo Horbachov'a (66) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Horbachov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü H.G, gözaltına alındı.

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