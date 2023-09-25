Alanya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Giriş: 25.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:55
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
K.O. (35) idaresindeki 07 N 3517 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü K.O. ile otomobilde bulunan D.N.O. (27), Polonyalı A.P. (20) ve G.L. (20) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan G.L'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.