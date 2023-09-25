12. Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi
Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali tamamlandı.
Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali tamamlandı.
Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneğince düzenlenen festival, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde üç gün sürdü.
Klasik gitarın yeni isimlerini, virtüözlerini ve gitarda yeni yaklaşımları sanatseverlerle buluşturan etkinliğin kapanışında, klasik gitarist Tunç Ataç ve eşi piyanist Melis Ataç birlikte sahne aldı.
Ardından Özcan Dal, İlke Türkdoğan ve Fatma Parlakol performanslarıyla sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Festivalin sanat danışmanı Ahmet Kanneci, etkinliğin 100. doğum yılı olan klasik gitarist Alirio Diaz'ın anısına yapıldığını belirterek, Türkiye'nin önemli gitar festivallerinden birini gerçekleştirdiklerini ifade etti.