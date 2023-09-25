Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        12. Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi

        Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        12. Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali tamamlandı.

        Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneğince düzenlenen festival, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde üç gün sürdü.

        Klasik gitarın yeni isimlerini, virtüözlerini ve gitarda yeni yaklaşımları sanatseverlerle buluşturan etkinliğin kapanışında, klasik gitarist Tunç Ataç ve eşi piyanist Melis Ataç birlikte sahne aldı.

        Ardından Özcan Dal, İlke Türkdoğan ve Fatma Parlakol performanslarıyla sanatseverlerin beğenisini kazandı.

        Festivalin sanat danışmanı Ahmet Kanneci, etkinliğin 100. doğum yılı olan klasik gitarist Alirio Diaz'ın anısına yapıldığını belirterek, Türkiye'nin önemli gitar festivallerinden birini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Ermenistan'da darbe girişimi

        Benzer Haberler

        Çıralı'da denizle buluşan yavru caretta sayısı yüzde 38 arttı
        Çıralı'da denizle buluşan yavru caretta sayısı yüzde 38 arttı
        28 öğrencisine istismar sanığı öğretmenin 636 yıl hapis kararı, 12 çocuk yö...
        28 öğrencisine istismar sanığı öğretmenin 636 yıl hapis kararı, 12 çocuk yö...
        Alanya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Alanya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        'Obez' büyüyen metropol kentlerde 3+1 evlerin yerini 1+1'ler alıyor
        'Obez' büyüyen metropol kentlerde 3+1 evlerin yerini 1+1'ler alıyor
        Antalya'da düşen yamaç paraşütündeki Belaruslu turist hayatını kaybetti
        Antalya'da düşen yamaç paraşütündeki Belaruslu turist hayatını kaybetti
        Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü
        Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü