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        Tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan Alanya dalış turizmiyle de öne çıkıyor

        AYŞE YILDIZ - Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Alanya ilçesi açıklarında her gün yüzlerce turist, mağaraları, batıkları ve deniz canlılarını görmek için dalış yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:22
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        Tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan Alanya dalış turizmiyle de öne çıkıyor
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        AYŞE YILDIZ - Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Alanya ilçesi açıklarında her gün yüzlerce turist, mağaraları, batıkları ve deniz canlılarını görmek için dalış yapıyor.

        Denizi, kumu, güneşi, tarihi yerleri ve yeşille mavinin kucaklaştığı koylarıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Alanya, özellikle son yıllarda dalış turizmiyle de adından söz ettiriyor.

        Farklı ülkelerden gelen turistler, Alanya Tersanesi başta olmak üzere farklı noktalardan dalış yaparak su altında tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve deniz canlılarını inceleme imkanı yakalıyor.

        Bölgede faaliyet gösteren 6 dalış okulu, her gün yüzlerce turist için tanıtım dalışları gerçekleştiriyor.

        Dalışseverler, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine uzun yıllar ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nin su altında kalan mimari yapılarını inceleyebiliyor.

        Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi de Alanya'nın mavi derinliklerindeki zenginliği göstermek, bölgenin dalış turizmi için önemini vurgulamak için Alanya Tersanesi'nden dalış yaptı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı Alanya Karakol Komutanlığı ve Dolphin Dalış Merkezi'nin de destek verdiği dalışta Ceylan'a, dalış okulu üyelerinin yanı sıra su altı fotoğrafçıları Mustafa Emre Kolbakır ve Taner Şahakalkan eşlik etti.

        Dalışta Akdeniz foku, kornet, karagöz ve lahoz balıkları ile su altı mağaraları ve deniz çayırları görüntülendi.

        - "Bölgede 5 mağara, 3 batık ve bir tünel mevcut"

        Etkinliğe katılan dalış eğitmeni Deniz Acarlar, AA muhabirine, Alanya'da özellikle son yıllarda dalış turizminin geliştiğini, mağara ve batıklar başta olmak üzere farklı noktaların olduğunu söyledi.

        Dalan misafirlerin bölgeye hayran kaldığını anlatan Acarlar, "Dalış yapan müşterilerimizin çoğunluğunu yabancılar oluşturuyor. Mağaralar ve batıklar yabancıların çok ilgisini çekiyor. Talep gösteren yerlilerin de sayısı giderek artıyor. Bu bölgede 5 mağara, 3 batık ve bir tünel mevcut." diye konuştu.

        Dalışseverlerden Ceyda Acarlar ise "Herkes hayatında en azından bir sefer bu dalışı yaşamalı. Su altında yeni bir sayfa açmış gibi hissediyorsun." dedi.

        - "Çok sayıda yabancı turist buradan dalış yapıyor"

        Tahsin Ceylan da deniz çayırlarının en yoğun olduğu bölgelerden birinin Alanya açıkları olduğuna dikkati çekti.

        Bölgede tonoz ve bağlamalı şamandıra sistemi olmadığından deniz canlılarının yoğun tekne çapalarına maruz kaldığına işaret eden Ceylan, şunları kaydetti:

        "Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından tersane yapıldıktan sonra 'iki denizin sultanı' unvanı kendisine verildi. Hem su altı kültürel varlıklarımızı, su altı yaşamını hem de karadaki kültürel değerlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Alanya dalış turizmi açısından oldukça zengin. Çok sayıda yabancı turist buradan dalış yapıyor. Bu sayede ciddi anlamda ekonomik gelir elde ediliyor. Dönemin Antalya Valisi, şimdiki İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile de daha önce buradan dalış yaptık."

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