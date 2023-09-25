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        Alanya'da yamaç paraşütü kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Belarus uyruklu turistin öldüğü yamaç paraşütü kazasında ağır yaralanan yamaç paraşütü pilotu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:21
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        Alanya'da yamaç paraşütü kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde Belarus uyruklu turistin öldüğü yamaç paraşütü kazasında ağır yaralanan yamaç paraşütü pilotu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yamaç paraşütünün atlayıştan bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düşmesi sonucu ağır yaralanan pilot Ahmet Şimşek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yamaç paraşütü pilotu Ahmet Şimşek ve Belarus uyruklu D.S. dün yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'den atlayış yapmış, havada süzülen paraşütçüler bir süre sonra ağaçlık alana düşmüştü. Kazada Belarus uyruklu turist hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Şimşek hastaneye kaldırılmıştı.

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