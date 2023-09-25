Antalya OSB'ye Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verildi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan incelemeler sonucunda Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Antalya OSB'den yapılan açıklamaya göre, "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi" ile ürün ya da hizmetin müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, TSE yetkilileri tarafından yapılan inceleme ve denetlemelerin ardından Antalya OSB yönetimine takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ölçme ve değerlendirmenin, sundukları kaliteli ve kesintisiz hizmetin en önemli ayaklarından birisi olduğunu belirtti.

Daha önce de İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini de aldıklarını anımsatan Bahar, şunları kaydetti:

"Uzun bir süredir Türkiye'nin en çevreci OSB'si olduğumuzu söylüyoruz. Bu iddiamızı da sözde bırakmamak ve belgelendirmek amacıyla TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almak için TSE’ye başvuruda bulunmuştuk, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda belgemizi aldık. Verdiğimiz hizmetlerin ve sürdürdüğümüz çalışmaların çevreyle uyumlu bir sistemle yapıldığı, doğaya ve doğal kaynaklara minimum düzeyde etkimizin olduğu kanıtlanmış oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çevre ve doğa hassasiyetinin Antalya OSB’nin olmazsa olmazları arasında yer aldığını bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum."