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        Antalya'da 6 ayda 196 kedi ve köpek sahiplendirildi

        Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 1560 sahipsiz hayvanının bakım ve tedavisi gerçekleştirildi, 196 kedi ve köpek sahiplendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:48
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        Antalya'da 6 ayda 196 kedi ve köpek sahiplendirildi
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        Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 1560 sahipsiz hayvanının bakım ve tedavisi gerçekleştirildi, 196 kedi ve köpek sahiplendirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 45 bin metrekare alana yayılan merkezde, sahipsiz hayvanları geniş, alttan ısıtmalı ve konforlu yaşam alanlarında misafir ediliyor. Geçici yuvalarında modern şartlarda bakılan hayvanlar kalıcı yuvalarına gitmeyi bekliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, sahipsiz hayvanlar için canla başla çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

        Kısırlaştırma çalışmaları, ortopedi operasyonları ve hasta tedavilerine devam ettiklerini kaydeden Kılıç, "Şimdiye kadar yaklaşık 1380 kısırlaştırma operasyonu ve 180 ortopedi operasyonu gerçekleştirdik. Toplam 196 kedi ve köpeğimizi sahiplendirdik. Ayrıca bakım evimizde halen toplam 950 köpek ve 350 kedinin tedavisi ve operasyonlarının takibi yapılıyor. Bunun dışında engelli kedi ve köpeklerimiz doğal yaşam alanlarında mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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