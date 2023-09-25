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        Antalya'da "Güvenli Okullar Projesi" kapsamında seminer düzenlendi

        Antalya'da polis ekipleri, okulların daha güvenilir hale getirilmesi amacıyla seminer düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 18:19 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:19
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        Antalya'da "Güvenli Okullar Projesi" kapsamında seminer düzenlendi
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        Antalya'da polis ekipleri, okulların daha güvenilir hale getirilmesi amacıyla seminer düzenledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinin yürüttüğü "Güvenli Okullar Projesi" kapsamında Çağlayan Anadolu Lisesinde ve Toros Anadolu Lisesinde güvenlik tedbirleri anlatıldı.

        Terör, asayiş, narkotik, trafik gibi güvenlik önlemi gerektiren konularda farkındalık oluşturmak için verilen eğitime, öğretmen, idareci ve öğrenciler katıldı.

        Çocuk hakları, okullarda şiddet, çocuk istismarı ve istismarın önlenmesi, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, internet ortamında çocukların korunması ve sosyal medya kullanımı konusunda sunum yapıldı.

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