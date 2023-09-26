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        Gönüllü gençler depremlerden etkilenen kentleri grafitilerle süsleyecek

        ZEHRA TEKECİ - Antalya'da grafiti eğitimi alan gönüllü gençler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerdeki okul duvarlarını ve belirli noktaları yapacakları çalışmalarla renklendirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:11
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        Gönüllü gençler depremlerden etkilenen kentleri grafitilerle süsleyecek
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        ZEHRA TEKECİ - Antalya'da grafiti eğitimi alan gönüllü gençler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerdeki okul duvarlarını ve belirli noktaları yapacakları çalışmalarla renklendirecek.

        Muratpaşa Gençlik Merkezi tarafından "Gençlerin Sokaktaki Rengi: Grafiti" isimli sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında gençlik merkezine başvuran 30 gönüllü genç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Görevlisi Nazif Gür ve Grafiti Sanatçısı Şenol Karakaya'dan teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

        İlk etapta Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gidecek gençler, belirlenen alanlarda kültürel öğelerin öne çıktığı, okullarda ise tematik tasarımlar içeren grafiti çalışmaları yapacak.

        - "Bu projenin ana kaynağı gençler"

        Gençlik merkezi müdürü Süleyman Yıldız, projenin amacının grafiti sanatına ilgi duyan gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, deprem bölgelerindeki okullara ve şehre değer katmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

        Bir grup gençle grafiti etkinliği yapılması fikrinin projeye dönüştüğünü anlatan Yıldız, "Bu projenin ana kaynağı gençler. Fikir gençlerimizden geldi. Merkezimizin çevresine grafiti yapan gençlerle yaptığımız küçük bir sohbetten proje çıktı. Yaklaşık bir ay önce projeyi hazırladık. Bakanlığımızın uygun görmesiyle hayata geçirdik. Gönüllülerimiz, eğitmenlerimiz ve grafitiye gönül veren tüm gençlerimiz bu projeden faydalanıyor. " diye konuştu.

        Yıldız, eğitimlerin ardından uygulama çalışmalarının deprem bölgesinde belirlenen illerde yapılacağını aktardı.

        Gençlik merkezleri aracılığıyla bu planlamanın yapıldığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımız desteğiyle gençlerimizi depremden etkilenen bölgeye götüreceğiz. Kendi gönüllülerimizin yanı sıra gideceğimiz illerde bu işe gönül vermiş gençlerimiz ve sanatçılarımız olacak. Okul duvarlarındaki grafiti çalışmalar yaş gruplarına göre tematik olarak hazırlanacak, kent içerisinde yapılacak olanlarda ise kültürel öğeler öne çıkarılacak."

        - "Renkli bir dünyaya uyanmalarını sağlayacak alanlar oluşturmak istiyoruz"

        Manavgat Gençlik Merkezi eğitmenlerinden ve proje gönüllülerinden Mihrimah Yılmaz Peker de "Eğitimlerimiz oldukça keyifli geçti. Asıl beni heyecanlandıran uygulama aşaması, sahada olup bir faydamızın olması. Oradaki gençleri, insanları mutlu etmek çok güzel olacak. Katkıda bulunanlara ve bizi bu projeye dahil edenlere teşekkür ediyorum. Heyecanla gideceğimiz günü bekliyoruz." dedi.

        Proje fikrinin oluşmasına katkıda bulunan 16 yaşındaki ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Musa Can Doğan da bölgeye gidecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Gönüllülere eğitim veren grafiti sanatçısı Şenol Karakaya ise "Gençlerimizle deprem bölgelerindeki alanlarda bu tarz çalışmaları yaygınlaştırarak psikososyal destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bölgede ben de onlara eşlik edeceğim. Gençlerle depremden etkilenen kişilerin de dahil olacağı çalışmalar yapacağız. Onların gri duvarlardan kurtulmalarını, renkli bir dünyaya uyanmalarını sağlayacak alanlar oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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