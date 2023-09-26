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        Alanya'da caretta caretta yuvaları takip ediliyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde caretta caretta yuvaları izlenerek süresi gelmesine rağmen yavru çıkışı olmayanlar kontrol ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:21
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        Alanya'da caretta caretta yuvaları takip ediliyor
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde caretta caretta yuvaları izlenerek süresi gelmesine rağmen yavru çıkışı olmayanlar kontrol ediliyor.

        Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, Konaklı Mahallesi plajında bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yuvalarını çevrecilerle gezdi.

        Kayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran - temmuz döneminde kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı yuvalarda inceleme yaptıklarını söyledi.

        Yumurtadan çıkma zamanı geçen yuvaları açmak zorunda kaldıklarını belirten Kayhan, "Bazı yavruların yuvadan çıkmadan telef olduğunu gördük. Yavrular muhtemelen ıslanan toprak yüzünden veya üzerinde misafirlerimizin olması nedeniyle telef olmuş." dedi.

        Yavruların yumurtadan 65 günden sonra mutlaka çıkmaları gerektiğine dikkati çeken Kayhan, tespit edilen yuvaların kendilerine bildirilmesini istedi.

        Kayhan, belirlenen yuvaları kafes sistemiyle koruma altına alarak, takibini yaptıklarını vurguladı.

        Yuva alanlarına misafirlerin ilgisi, kafeslerin yerlerinin değiştirilmesi, su sporlarının yapılması, güneşin toprakla buluşmasın engellenmesi ve denize yakın yerde yumurtlamanın yapılması gibi etkenlerin yuvalara zarar verdiğini kaydeden Kayhan, bu tarz olaylar nedeniyle kayıpların arttığını söyledi.

        Kayhan, Alanya bölgesinde bu yıl 300'den fazla yumurtlama alanı tespit ettiklerini belirtti.

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