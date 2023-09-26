Engelsiz Plaj, engelli turistlerin de denize girmesini kolaylaştırıyor Konyaaltı Sahili'nde yer alan Engelsiz Plaj, yerli ve yabancı engelli turistlerin denize ulaşmasını kolaylaştırdı.

Konyaaltı Sahili'nde yer alan Engelsiz Plaj, yerli ve yabancı engelli turistlerin denize ulaşmasını kolaylaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nde engelli bireylere hizmet veren Engelsiz Plaj, Antalya halkının yanı sıra yerli ve yabancı engelli ziyaretçilerin de tercihi oluyor.

Cankurtaran ve görevli personellerin bulunduğu plajda, özel rampalı platformlar aracılığıyla denize kolayca erişme fırsatı bulunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelsiz plajın gördüğü ilgiden mutlu olduklarını belirterek, "Plajımıza dünyanın her yerinden engelli insanlar geliyor. Eylül ayı itibarıyla hafta sonu 1500 civarı engellimize hizmet veriyoruz."dedi.

Almanya'dan tatile gelen Yasemin ve Durali Tunç çifti de engelsiz plajda rahatlıkla denize girdiklerini söyledi. Tunç çifti," Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyleri düşünmesi ve bu hassasiyeti çok hoşumuza gitti. Denize korkmadan giriyoruz, cankurtaranların yakınlarda olması ise güven veriyor." ifadelerini kullandı.