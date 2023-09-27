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        58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki (Tour of Türkiye) Kumluca bölümü için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:35
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        58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı
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        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki (Tour of Türkiye) Kumluca bölümü için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 Ekim Pazar günü Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayıp, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

        Turun, bir bölümünün geçileceği Kumluca ilçesinde, Kaymakam Tekin Erdemir başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Erdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, 9 Ekim günü yapılacak Kemer-Kalkan etabı sırasında, ilçelerinde trafik ve sağlık yönünden herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kurumlar arası intizamın sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

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