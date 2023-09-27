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        Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:34
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        Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

        Futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde dayanıklılık ve kondisyon arttırıcı çalışmalar yaptı.

        Akdeniz ekibi, antrenmanı çift kale maçla sona erdirdi.

        Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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